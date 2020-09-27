В Симферопольском районе перевернулась «Нива»: пострадали два человека

Фото: МЧС Крыма

В горах Симферопольского района перевернулась «Нива», в которой находились два человека.

Авария случилась около 9 вечера в районе устья водохранилища села Партизанское. На место немедленно выехали спасатели и скорая помощь.

Оказалось, что водитель не справился с управлением — машина вылетела с дороги и перевернулась. В итоге пострадали водитель и пассажир.

- Сотрудниками МЧС проводилась фиксация транспортного средства, транспортировка пострадавших на открытую местность, оказана первая медицинская помощь пострадавшим, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Двух пострадавших госпитализировали на скорой в Симферопольскую городскую больницу № 6.