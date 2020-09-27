Глава Крыма поздравил работников курортной сферы с Днем туризма

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников туристической сферы и всех путешественников со Всемирным днем туризма.

Он отметил, что туристическая отрасль чрезвычайно важна для Крыма — в ней работает огромное количество людей, туризм наполняет казну республики и помогает развитию еще 50 смежных отраслей в регионе.

- В этом году мы убедились, что в этой сфере работают настоящие профессионалы, которые смогли поэтапно запустить курортный сезон после его фактического закрытия весной в связи с пандемией. Самое главное, что курортно-туристическая сфера Крыма выдержала все экономические встряски и заканчивает сезон с успешными показателями, - сказал Сергей Аксенов.

Он уверен, что с каждым годом туризм в Крыму будет и дальше развиваться, сочетая лучшие мировые и российские методики.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50