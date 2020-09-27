Под Керчью загорелся рейсовый автобус с пассажирами

Фото: МЧС Крыма

В Крыму на дороге «Таврида» загорелся рейсовый автобус с пассажирами.

Сообщение в возгорании автобуса по маршруту «Геленджик – Симферополь» в районе Керчи поступили в службу спасения в 11.39.

На место немедленно выехали спасатели.

- По прибытии на место сотрудниками МЧС России установлено, что горит моторный отсек и часть пассажирского салона автобуса, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.

Все пассажиры уже успели покинуть автобус после начала пожара вместе со своими вещами — ни сами люди, ни их имущество не пострадали. МЧСники потушили пожар за 20 минут.

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