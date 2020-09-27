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В правительстве России разработали план по воодобеспечению Крыма

Вице-премьер РФ отметил, что опираться нужно в том числе на подземные источники
Степан ОСТИНОВ
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В правительстве России обсудили вопросы вододефицита Крыма и выработали комплекс мер, направленных на обеспечение водой полуострова, рассказал вице-премьер РФ Марат Хаснуллин.

- Сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных, что нужно сделать, чтобы вода в Крыму поступала стабильно. В этом году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков. В естественных водохранилищах воды не хватает, поэтому нужно работать, в том числе с подземными источниками, - отметил Марат Хуснуллин.

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