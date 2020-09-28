Температура воды в Крыму в Черном море 28 сентября 2020

Потеплело море у берегов Евпатории – 22 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самая прогретая вода на юге республики сейчас в районе Карадага, Севастополя и Ялты – 23 градуса. На градус прохладнее в Феодосии и Алуште – 22 градуса.

На востоке синоптики фиксируют потепление. Так, с 20 до 21 градуса поднялась температура морской воды в Керченском проливе. По-прежнему 21 градус отмечают в Азовском море.

Потеплело море у берегов Евпатории – 22 градуса. Но на градус прохладнее все еще в Черноморском – 21 градус.

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