В Симферополе и Севастополе 28 сентября частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 сентября в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей света, потому что будут идти ремонтные работы.

Где не будет электричества

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Джанкойская, 108-146 (чет), 107-143 (нечет);

ул. Баррикадная, 50-96 (чет), 49-53 (нечет);

ул. Красных Зорь, 2;

пер. Баррикадный, 3-7 (нечет);

ул. Баррикадная/ул. 60-лет Октября, 98/16;

пер. Соколиный, 1-11 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Хрусталева 41-51(нечет);

район горы Госфорта (Ночные волки);

17 км Ялтинского шоссе (ИП «Алиев», Дом охотников и рыбаков);

Торопова дача (кафе «Дубовая роща, ГАУ «Севастопольский лесхоз»);

шоссе Ялтинское (Балаклавское рудоуправление)

ул. Колобова, 21 (6, 7, 8, 9, 10, 11 подъезды)

с 9.00 до 17.00

ул. Флагманская, 7-9;

пр. Генерала Острякова, 17-23, 27, 31-37, 41, 43-49, 53, 55, 59, 63;

ул. Маршала Бирюзова, 17-19;

ул. Артиллеристов, 22;

ул. Донская, 2, 6-38, 1-а, 1-б, 3-21;

ул. Драчука, 25-27;

ул. Кавказская, 8-10, 5-11;

ул. Таманская, 6-16, 11;

ул. Танкистов, 8-Б, 8-44, 9-45;

ул. Партизанская, 16;

ул. Частника, 2, 4, 6, 12-20, 21-А, 1, 3, 7-27

село Орлиное: ул. Мазурца, 2-22; ул. Тополиная, 12, 15-А, 11-15; ул. Евгении Грунской, 2-14, 7-11; ул. Ореховая, 20-А, 4, 10-16, 20, 15-17, 21

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