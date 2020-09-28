Погода в Крыму на 28 сентября: переменная облачность и тепло до +28

Черное море волнуется.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
28 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.
- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный до 12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха до +27°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.
Температура воды в Черном море +21…23°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50