Погода в Крыму на 28 сентября: переменная облачность и тепло до +28

Черное море волнуется. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 сентября на Крымском полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность, актуально и штормовое предупреждение.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 26…28°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный до 12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха до +27°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

Температура воды в Черном море +21…23°.

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