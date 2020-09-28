В Крыму за сутки коронавирусом заболело 82 человека

Всего выздоровевших за весь период - 2694 случая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки коронавирусом заболело 82 человека.

- 70 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения, - сообщает глава Крыма Сергей Аксенов

С начала пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 4387 человек, 101 из них - завозные из-за границы, 127 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3432 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 727 - при скрининге здорового населения.

Всего выздоровевших за весь период - 2694 случая.

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