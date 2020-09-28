В Крымском федеральном университете иностранка впервые защитила диссертацию

Фото: пресс-служба КФУ

Гражданка Китая Чжан Менцзя стала первой иностранкой, которая написала и защитила диссертацию в Крымском федеральном университете (КФУ).

Как сообщили в пресс-службе университета, в диссертационном совете КФУ по специальностям «Русская литература» и «Литература народов стран зарубежья» прошла успешная защита кандидатской диссертации гражданки КНР Чжан Менцзя «Принципы циклообразования в маринистике К. М. Станюковича».

Чжан Менцзя закончила магистратуру в Таврическом университете в 2006 году по направлению «русский язык и литература». Чжан преподает русский язык в Китае в Шаньдунском университете.

- Давно стремилась заниматься научной работой. Когда стал выбор, в какой университет поступать в аспирантуру, то, конечно, выбрала родной для меня крымский университет, где продолжают работать мои наставники - люди, которые в свое время дали мне знание русского языка и русской литературы, - рассказала Чжан Менцзя.

Также иностранка рассказала, что дипломы Крымского федерального университета высоко ценятся в Китае.

По данным пресс-службы, в университете сейчас обучается больше двух тысяч иностранных студентов из более 50 стран мира.

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