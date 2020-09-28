Через два дня в Крым придут дожди и похолодание

На выходных теплая и солнечная погода вновь вернется в Крым Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока на полуострове все еще царит жаркая летняя погода, но осень уже приближается с резким похолоданием и долгожданными дождями.

Как рассказала КП-Крым замначальника Крымского управления по гидрометеорологии Татьяна Любецкая, 30-го сентября в Крым наконец придет похолодание. В этот день по территории полуострова будет проходить холодный циклон.

- Если завтра и сегодня 25-30 градусов тепла и достаточно жарко, то 30-го температура понизится на 10 градусов. Весь день будет облачная и осенняя погода, а местами пройдет дождь, - отмечает синоптик.

Однако расстраиваться не стоит, ведь на выходных теплая и солнечная погода вновь вернется в Крым - 20-22 градуса тепла.

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