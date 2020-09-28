В Крыму за нелегальную коллекцию старинных монет оштрафовали местного жителя. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.

У жителя Крыма сотрудники Погрануправления ФСБ России по Крыму нашли и изъяли нелегальную коллекцию старинных монет. По факту незаконного оборота археологических предметов он выплатит штраф в размере 2 тысяч рублей.

Инцидент произошел в феврале этого года. На глаза работникам погранслужбы попался 26-летний житель Крыма, в доме которого нашли целую коллекцию старинных монет и других культурно-исторических ценностей. Общее число найденных предметов превысило 200, всех их отправили на экспертизу.

- В июле 2020 года специалистами Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника дано экспертное заключение о том, что представленные на исследование 225 образцов относятся преимущественно к периодам античности, средневековья и конца XVIII века и представляют культурную и историческую ценность, - сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Все предметы изъяли, в скором времени их передадут одному из крымских музеев.

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