Аксенов пригрозил прокуратурой владельцам скважин, не желающим делиться водой

По словам главы Крыма, вода - стратегический запас Фото: Мария РАЗУМОВА

Крымчане, у которых во дворе находятся бывшие общественные скважины, обязаны делиться водой. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на жалобу главы администрации Симферопольского района Диониса Алексанова.

Чиновник сообщил, что в поселке Укромное несколько домов должны получать воду от магистральной линии города, но она туда не поступает. При этом на участках, расположенных по соседству, есть бывшие общественные скважины, которые теперь находятся в руках у частников.

- Лимит скважин позволяет обеспечить водой эти несколько домов. Мы попросили, люди поделятся, - отметил Алексанов.

При этом Сергей Аксенов заявил, что если собственники откажутся делиться водой, администрация поселка должна обратиться в прокуратуру, поскольку вода – это сейчас «стратегический запас».

- По-другому не будет. Если есть какие-то вопросы и недопонимание у собственников, подключайте прокуратуру, принимайте решения, но водоснабжение - общее дело и вода - это всех, а не чья-то собственность, - заявил глава республики. - Не будет ни одной скважины, которая не позволяет взять людям воду, особенно в период ЧС. Вот и все. Кто отказывается - принимайте административные решения о принудительном выкупе.

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