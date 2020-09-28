Жителя Джанкоя осудили на 7 лет за сбитого насмерть ребенка. Фото: "КП" Архив

За сбитого насмерть ребенка и вождение автомобиля в нетрезвом виде на семь лет в колонию общего режима отправили жителя Джанкоя. В законную силу приговор пока не вступил.

Трагедия развернулась в декабре прошлого года. 46-летний житель Джанкоя приехал на свадьбу племянника, празднование которой длилось два дня. По словам обвиняемого, вечером второго дня он, будучи немного выпившим, сел за руль своей машины и поехал домой.

По трассе мужчина ехал с выключенными фарами, не сбрасывая скорости. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обвиняемый не стал проверять дорогу на присутствие пешеходов. В этот момент на злополучной «зебре» была 11-летняя девочка, которая и попала под колеса горе-водителя.

Ребенок от полученных травм скончалась на месте. Мужчина, виновный в смерти девочки, с места происшествия скрылся. На суде он частично признал свою вину, сообщает Крымское информационное агентство.

Изучив все материалы дела и учтя личность подсудимого, Джанкойский районный суд отправил мужчину в колонию общего режима на 7 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50