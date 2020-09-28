В Крыму многодетная семья на зиму может остаться без крыши над головой. Фото: Александр ГЛУЗ

Многодетная семья Радужных может остаться зимовать на улице. Волонтеры просят каждого неравнодушного помочь матери-одиночке с тремя детьми.

В жизни Виктории Радужной в какой-то момент началась череда неудач. Так, дом, в котором сейчас живет мать с тремя детьми, совершенно не приспособлен к зиме, денег на его ремонт или на жилье получше у семьи нет. Да и этой крыши над головой в скором времени может не стать – хозяева просят в ближайшее время освободить помещение.

Постоянного дохода нет, Виктория зарабатывает продажей натуральной косметики, которую сама же и готовит. Ингредиентами – заготовкой трав – женщина занимается вместе с детьми. На работу с постоянным заработком возможности устроиться пока нет – самой младшей исполнилось полтора годика. Единственный доход семьи – продажа косметики, соцвыплат Виктория никаких не получает.

- К сожалению, с родными не поддерживаю связи. Родители в разводе. Они сейчас живут на Украине. В Крым переехала в 2010 году. По профессии – учитель начальных классов, но в Крыму не нашла работу, - объясняет Виктория, слова которой приводит Крымская газета.

Как только о проблемах многодетной семьи узнали волонтеры, мать с тремя детишками сразу же взяли под опеку.

- Возможно, у кого-то есть свободная дача с печкой, где семья могла бы какое-то время пожить, - уточняет волонтер Юлия Джемилова.

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