В Крыму 29 и 30 сентября пройдут сильные дожди с грозами и градом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Крым надвигается шторм: во второй половине 29 сентября и на протяжении всего 30 сентября в регионе пройдут ливни с грозами и градом, усилится ветер до 25 метров в секунду.

Жителям и гостям напоминают, что риск возникновения ЧП во время непогоды увеличивается: могут оборваться линии электропередач и связи, рухнуть хлипкие и ветхие рекламные конструкции, старые и сгнившие деревья.

В пресс-службе МЧС по Крыму советуют на время непогоды отложить все прогулки и походы в лес и горы. Если шторм застал в городе, то искать убежище в подземных переходах не стоит, поскольку их может подтопить.

Всем рыболовам и судоводителям убедительно рекомендуют не выходить в море во время непогоды. Водителям же, которых шторм застал в дороге, советуют подождать улучшения погоды на обочине.

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