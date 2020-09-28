В Крыму загостилось лето: 7 красивых фото Гурзуфа в сентябре

Черное море - теплое и уютное. Фото: Алекс Кедми/VK

Октябрь вот-вот сменит сентябрь, но природа все еще балует жителей и гостей Южного берега Крыма теплыми, солнечными деньками. Даже снимки, сделанные на свежем воздухе, насквозь пропитаны светом и свежим, с нотками йода, воздухом.

Аю-Даг - это место силы. Фото: Алекс Кедми/VK

- Путешествие на голову Аю-Дага, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми, талантливый фотограф из Гурзуфа.

Гора Аю-Даг, которая по-другому называется Медведь-гора, считается местом силы. Жители поселка Гурзуф, который расположился у подножия горы, живут среди неописуемой красоты.

Курортный поселок расположился на берегу Черного моря. Фото: Алекс Кедми/VK

Поэтому здесь нет от туристов отбоя.

Лучше всего отдыхается на воде.Фото: Алекс Кедми/VK

Особой популярностью пользуются морские прогулки вдоль побережья.

Вода в Черном море не опускается ниже 20 градусов.

Гурзуф активно застраивается. Фото: Алекс Кедми/VK

Столбик термометра днем и вовсе подбирается к отметке «+30».

В поселке много достопримечательностей. Фото: Алекс Кедми/VK

Пейзажи волнуют и радуют живущих в Гурзуфе. Фото: Алекс Кедми/VK

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