В Черноморском районе судно с пассажирами унесло в открытое море

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Черноморском районе Крыма случилось ЧП - прогулочный катер потерял управление, и его стало относить в открытое море.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, дежурный получил сигнал о помощи около шести часов вечера. На место выехала группа сотрудников Черноморского отряда «Крым-спас». Спасатели обнаружили дрейфующую моторную лодку на расстоянии около семи километров от берега. На борту было пять пассажиров.

Оказалось, что у судна был неисправный мотор.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства отбуксировали судно с пассажирами к берегу. В медицинской помощи они не нуждались. Также с ними была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения на воде, - отметили в пресс-службе МЧС по РК.

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