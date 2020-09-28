В Симферополе и Севастополе 29 сентября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 сентября, во вторник отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся на несколько часов без света, потому что будет идти ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 29-41 (нечет);

ул. Белая, 38-42 (чет), 35-41 (нечет);

ул. Сакская, 7-27 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Портовая (ООО «Холод-ЮГ»);

Исторический бульвар 26;

Доковая балка (СТ «Садоводческий»);

Бульвар Гидронавтов 60 (ООО «Атлант-Крым», ТЦ «Домино»);

ул. Балаклавское шоссе 7,10 км (ЗАО «Трансмост»);

ул. 10 км Балаклавского шоссе (СТ «Золотая балка»);

ул. 7 км Балаклавского шоссе (ООО «Инвестрегион», СТ «Кальфа», СТ «Корабел»)

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