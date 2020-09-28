В Симферополе и Севастополе 29 сентября частично отключат электричество

Электричество пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
29 сентября, во вторник отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся на несколько часов без света, потому что будет идти ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 29-41 (нечет);
ул. Белая, 38-42 (чет), 35-41 (нечет);
ул. Сакская, 7-27 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Портовая (ООО «Холод-ЮГ»);
Исторический бульвар 26;
Доковая балка (СТ «Садоводческий»);
Бульвар Гидронавтов 60 (ООО «Атлант-Крым», ТЦ «Домино»);
ул. Балаклавское шоссе 7,10 км (ЗАО «Трансмост»);
ул. 10 км Балаклавского шоссе (СТ «Золотая балка»);
ул. 7 км Балаклавского шоссе (ООО «Инвестрегион», СТ «Кальфа», СТ «Корабел»)
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