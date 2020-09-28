Забор воды из симферопольских водохранилищ уменьшили вдвое. Фото: Михаил ПАТЛИС

Забор воды из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ за год уменьшился в два раза. Так, в 2019 с трех водоемов получали в общей сложности 470 тысяч кубометров за три дня, сейчас же – только 212 тысяч.

- В том году за три дня мы из Аянского водохранилища подняли 74,6 тысяч кубов воды, в этом – 83 тысячи. В том году из Симферопольского водохранилища подняли 191 тысяч, в этом году – 91 тысячу кубометров. С Партизанского водохранилища в 2019 году – 203 тысячи воды, а в этом – 38 тысяч, - уточнил на совещании по ситуации с водоснабжением гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Ситуацию, однако, улучшила забор воды из подземных источников. К примеру, в том году из Межгорного водохранилища, по словам Баженова, подачи воды вообще не было. В этом уже перекачали 150 тысяч кубом.

- То есть идет уверенное замещение объемов воды на подземные водозаборы, - уточнил гендиректор госпредприятия.

За сутки симферопольский филиал «Вода Крыма» подал 125 тысяч кубометров воды.

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