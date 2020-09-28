Чиновникам Евпатории предъявили обвинения в получении взятки

Суд отправил обвиняемых под домашний арест.

В Евпатории высокопоставленные должностные лица обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Евпатории, действующего и бывшего заместителей директора МКУ «Управление капитального строительства администрации Евпатории, - сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

Установлено, что заместители управления капитального строительства предложили директору коммерческой фирмы помощь в заключении договора субподряда с генподрядчиком строительства модульного детского сада к средней школе №12.

За помощь чиновники попросили взятку в 10,5 миллиона рублей. После согласия директора фирмы, чиновники привлекли к данному нарушению заместителя главы администрации города, который за взятку не будет принимать меры в случае каких-либо нарушений в поставке модульного детсада.

- Взятку в размере более 10,5 миллиона рублей должностные лица получили путем перевода средств на банковские счета, - добавляют в Следкоме.

Обвиняемых задержали сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Свою вину чиновники признали и сейчас находятся под домашним арестом.

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