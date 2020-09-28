Жителям микрорайона Марьино предложили установить фильтры для очистки воды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мутность водопроводной воды жалуются жители микрорайона Марьино Симферополя: по их словам, она стала еще более грязной. Водой эту часть города обеспечивает Аянское водохранилище.

- Это единственное водохранилище в Крыму, которое вообще не спроектировано было с очистными сооружениями. Поэтому та вода, которая скапливается в теле водохранилища — она же по трубе поступает напрямую потребителю, - сообщил на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Он добавил, что единственное решение этой проблемы, лежащее на поверхности, - заменить фильтры в домах.

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