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Жителям микрорайона Марьино предложили установить фильтры для очистки воды

Люди жалуются, что грязная вода стала еще грязнее
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Жителям микрорайона Марьино предложили установить фильтры для очистки воды.

Жителям микрорайона Марьино предложили установить фильтры для очистки воды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мутность водопроводной воды жалуются жители микрорайона Марьино Симферополя: по их словам, она стала еще более грязной. Водой эту часть города обеспечивает Аянское водохранилище.

- Это единственное водохранилище в Крыму, которое вообще не спроектировано было с очистными сооружениями. Поэтому та вода, которая скапливается в теле водохранилища — она же по трубе поступает напрямую потребителю, - сообщил на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Он добавил, что единственное решение этой проблемы, лежащее на поверхности, - заменить фильтры в домах.

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