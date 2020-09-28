На южном берегу Крыма построят 13 очистных сооружений

На ЮБК от КОС на глубине проложат выпуски сточных вод. Фото: Евгения ГУСЕВА

Проект канализационно-очистных сооружения для ЮБК начнут разрабатывать в этом году. К строительству хотят приступить в конце 2021 – начале 2022 года.

- В новую Федеральную целевую программу включены еще 13 КОС южного берега, которые в этом году мы начинаем проектировать, - рассказал министр строительства Крыма Михаил Храмов, слова которого приводит Крым 24.

Помимо этого, по словам Храмова, от этих КОС на глубине проложат выпуски сточных вод.

- Длина этих выпусков зависит от тех или иных строительных норм от 2 до 3 и более километров, - подчеркнул он.

Возведение и запуск КОС на ЮБК, отмечает министр, повысит качество воды.

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