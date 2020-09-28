Евросоюз вводит новые санкции за Крымский мост

По мнению комитета, строительство моста подорвало суверенитет и независимость Украины Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Комитете представителей стран Евросоюза в Брюсселе почти без обсуждений одобрили предложение о расширении санкций против российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста, сообщил на своей странице в Twitter журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.

- Послы ЕС одобрили расширение списка санкций в отношении двух человек и четырех организаций, которые несут ответственность за строительство Керченского моста, - пишет корреспондент у себя в профиле.

По мнению комитета, таким образом Россия подорвала суверенитет и независимость Украины.

Официальное решение европейского союза пока не вступило в силу, но, по словам журналиста, в ближайшую неделю его точно утвердят.

Напомним, еще во время строительства Крымского моста соседнее государство ввело санкции в отношении девятнадцати организаций, которые участвовали в процессе создания самого объекта.

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