В микрорайоне Пневматика вырубили лес ради водовода и ЛЭП-а. Фото: Никита ПОЛЬКО

Поздним вечером покой жителей микрорайона Пневматика Симферополя нарушил гул и грохот строительной техники. Панику, правда, подняли уже утром, сообщает ForPost, когда перед глазами предстала голая поляна на месте густого леса.

- Вчера ночью услышали грохот техники, в 11 часов вечера строительная площадка — в активной фазе работы. С утра уже видим, что расчистили площадку посреди леса, убрали опору для электросетей. Все это со стороны ул. Залесской, но мы волнуемся. Там всегда был лес - неужели застроят эту чудесную балку жилыми домами? – недоумевает Екатерина Сухоцкая в соцсетях.

Под постом обеспокоенной местной жительницы люди поделили на два лагеря: одни информацию восприняли со скепсисом, а ответ написали с сарказмом; другие подхватили настроение автора сообщения.

- Наверное, скоро наш Крым станет зоной экологического бедствия с таким подходом. Сейчас люди из Челябинска к нам едут, вроде как мы более экологически чистый район, - отметил один из комментаторов.

В Министерстве строительства и архитектуры Крыма жителей микрорайона поспешили успокоить: никаких жилых многоэтажек и каких-либо других зданий среди леса возводить не станут.

- На текущий момент планируется строительство водовода для обеспечения жителей Симферополя водой, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, будут возводить ЛЭП – под него еще год назад вырубали лес и делали просеку.

- По-видимому, сейчас работа по строительству продолжаются. Опоры уже поставили, поэтому если кто-то обеспокоен, пусть пойдут и посмотрят, нечего здесь раздувать проблему, - сообщила местная жительница.

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