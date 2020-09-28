В Крыму будут судить керчанина, который снял с карты умершего родственника пенсию

Фото: Архив "КП"

В Керчи местный житель незаконно обналичил деньги с банковской карты умершего родственника.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, после смерти близкого человека мужчину предупредили сотрудники полиции, что нельзя снимать деньги с карты, так как умершему могут по ошибке приходить социальные выплаты, которые необходимо будет вернуть.

- Несмотря на это, молодой человек, достоверно зная, что в начале месяца на банковскую карту начисляется пенсия, решил похитить начисленные суммы, - сообщили в пресс-службе.

Мошенник обналичивал деньги и тратил на свои нужды. Обвиняемый признался в совершении преступления и возместил причиненный материальный ущерб. Однако за совершение кражи с банковского счета ему грозит штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или же лишение свободы до шести лет.

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