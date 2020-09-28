В Керчи водитель иномарки расшибся насмерть при столкновении со столбом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Керчи иномарка врезалась в столб вечером 27 сентября. Водитель автомобиля погиб.

31-летний автомобилист гнал по улице Войкова в сторону улицы Казакова. В какой-то момент он, не вписавшись в поворот, выскочил за пределы дороги влево. На его пути была опора линии электропередач.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. На данный момент по факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РК.

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