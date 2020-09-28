Видео задержания замглавы администрации Евпатории, обвиняемого во взяточничестве

Чиновникам пришлось признать свою вину. Фото: Пресс-служба Следкома

В Евпатории задержали заместителя главы администрации города за получение взятки в размере свыше 10,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

В ведомстве установили, что заместитель управления капитального строительства предложил директору коммерческой фирмы помощь, чтобы заключить договор субподряда с генподрядчиком строительства детского сада к средней школе №12.

Помогать просто так мужчина не согласился и за «помощь» попросил взятку 10,5 миллиона рублей. Когда тот согласился, чиновники привлекли к ответственности замглавы местной администрации. Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ.

Чиновникам пришлось признать свою вину. Сейчас они находится под домашним арестом.

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