«Просто хотел пообщаться»: В Феодосии серийный преступник напал на таксиста

Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Фото: Архив "КП"

В Феодосии задержали мужчину, который совершал преступления на протяжении полугода.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, еще в мае 2020 года феодосийский таксист заявил в полицию на неизвестного парня, который сел к нему в машину и разбил смартфон с планшетом. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что незнакомцем оказался 22-летний феодосиец. Он объяснил, что на своем автомобиле обогнал такси и просто присел на переднее сидение к водителю и всего лишь хотел пообщаться. Но общение быстро переросло в конфликт, во время ссоры извозчик пытался вытолкнуть незнакомца из собственного автомобиля, при этом ударив его по лицу. За это молодому человеку пришлось дать сдачи и силой выбросить телефон и планшет из окна.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, а во время расследования подозреваемый все-таки сознался в совершении еще двух преступлений.

На счету феодосийца уже несколько грехов – сломанная челюсть незнакомца на морском причале и сорванная золотая цепочка с крестиком у незнакомой девушки.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

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