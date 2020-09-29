Под Судаком женщина неудачно «приземлилась» при прыжке со скалы в воду. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В поселке под Судаком прыжки со скалы в воду обернулись трагедией для молодой отдыхающей. Женщина, не рассчитав силы при прыжке, неудачно погрузилась в воду, ударившись о камни.

Инцидент произошел днем 27 сентября в районе грота Шаляпина поселка Новый Свет. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада Судакского отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели выяснили, что женщина при прыжке с высоты в воду ударилась об скалу. Встать и идти без чьей-то помощи не может. С помощью спецоборудования ее транспортировали к медикам, которые ей оказали первую помощь, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. С травмами различной степени тяжести ее отправили в ближайшую больницу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50