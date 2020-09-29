В Крыму скончалось еще 3 COVID-положительных пациента за сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму за сутки с диагнозом COVID-19 умерло еще 3 зараженных. Таким образом, общее количество скончавшихся с коронавирусом достигло 62 человек.

Напомним, за сутки в Крыму выявили 87 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. 63 из них самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав неладное. 8 нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 16 выявили при скрининге здорового населения.

С начала бушевания болезни вылечилось 2780 человек. В лабораториях за сутки обследовали 1568 человек на COVID-19.

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