В Джанкое поймали местного жителя, который хранил в гараже боеприпасы

У жителя Джанкоя изъяли оружие и взрывчатку. Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Крыму, сотрудники осмотрели гаражный бокс одного из кооперативов Джанкоя и обнаружили в нем револьвер, патроны, тротиловую шашку весом около 100 граммов, а также запалы и корпус гранаты Ф-1.

Предположительно гараж, в котором нашли боеприпасы, принадлежит гражданину России 1992 года рождения. В Погрануправлении допустили, что молодой человек осуществлял незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

- Проведенная баллистическая экспертиза позволила установить, что среди представленных на исследование образцов присутствуют огнестрельное оружие, способное использоваться по назначению, и боеспособные патроны к нему, – пояснили в пресс-службе.

Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы Джанкоя для возбуждения уголовного дела за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

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