С затопленного у берегов Феодосии теплохода «Жан Жорес» достали 18 тысяч боеприпасов. Фото: официальный сайт ГУ МЧС России по Крыму.

В Феодосии с затопленного в период Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес» подняли 18 тысяч боеприпасов. Для этого водолазы погружались на глубину около 85 раз.

- На сушу поднято около 18 тысяч предметов, из них 12,5 тысячи патронов и более 5 тысяч взрывоопасных предметов, - уточнили в пресс-службе крымского Главка МЧС.

Взрывоопасные «сокровища» специалисты ликвидировали на специальном полигоне с соблюдением всех норм безопасности.

Напомним, в Сакском районе со дна достали американский истребитель «Bell P-39 Airacobra», затонувший во время учебного полета в 1945 году. Воздушное судно, пролежавшее в море 75 лет, отправят в крымский музей.

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