Житель Крыма получил из Белоруссии посылку со стероидами

Фото: Южное таможенное управление

Сотрудники таможни задержали жителя города Саки во время получения им посылки из Республики Беларусь.

Как сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления, при вскрытии посылки правоохранители нашли семь упаковок препарата «Oxanarol». Проведенная экспертиза показала, что в его составе содержится вещество оксандрол общей массой почти 30 граммов.

Мужчина объяснил, что собирался использовать препарат для улучшения физической формы.

Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда сильнодействующих веществ». Крымчанину грозит лишение свободы до 7 лет.

Отметим, что оксандрол является видом стероидов с очень высокой активностью и относится к сильнодействующим веществам.

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