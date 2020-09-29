Скифское золото Крыма все еще в Амстердаме: суд закончился ничем. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Несколько недель назад закончились судебные тяжбы по факту возвращения крымских археологических коллекций из Амстердама. Итог неутешительный: Украина выразила недоверие к судье, который рассматривал это дело.

- Теперь в другом городе - Роттердаме - решается, обоснованы ли эти претензии и можно ли доверить этому судье вести процесс, - рассказал профессор Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Храпунов на пресс-конференции.

Вопрос о возвращении коллекции встал ребром в 2014 году, когда музей Алларда Пирсона в Амстердаме заключил договор как с пятью крымскими музеями, так и с Украиной.

- Получается, музей должен вернуть находки и на Украину, и в музеи Крыма, что одновременно невозможно, - подчеркнул Храпунов.

Выход из сложившейся ситуации крымские музеи видят лишь в случае смены правительства на Украине.

- На Украине поставили на учет Музея исторических драгоценностей весь инвентарь крымских музеев. У них желание вообще все вывезти из Крыма, - подытожил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ им. Вернадского Александр Айбабин.

СПРАВКА КП

История начала в 2013 году, когда четыре крупнейших музея Крыма предоставили больше 2 тысяч экспонатов музею Алларда Пирсона Амстердама. Вернуть археологические ценности иностранные коллеги пообещали до июня 2014 года. Но в связи с присоединением Крыма к России Нидерланды приостановили процесс передачи до разрешения всех споров между Россией и Украиной.

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