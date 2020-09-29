Паромы Керченской переправы собираются продавать

Часть буксиров уже нашла своих владельцев. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

История Керченской переправы только начинается – ее паромы планируют продавать.

- Паромы, часть буксиров уже продана. Остальные паромы также будут, скорее всего, реализованы, - рассказал директор оператора морской железнодорожной паромной переправы в Порту «Крым» Дмитрий Забаров, слова которого приводит Крым 24.

Напомним, Керченскую паромную переправу за ненадобностью закрыли, без работы в один день осталось 300 человек. Последний рейс паром совершил 28 сентября.

По словам гендиректора «АнРуссТранс» Василий Анненков, какое-то время после запуска автомобильного движения по Крымскому мосту предприятие находило себе работу. Но железнодорожное сообщение всю деятельность переправы свело на нет.

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