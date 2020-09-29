В Крым для борьбы с коронавирусом прибудет больше 70 специалистов ФМБА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крым приедут больше 70 специалистов Федерального медико-биологического агентство на помощь крымским специалистам для работы с больными коронавирусом.

- На данный момент часть врачей уже работает в ковидном госпитале Симферопольской городской клинической больницы № 7, а всего на территорию Республики Крым прибудет более 70 специалистов, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

Он добавил, что бригады специалистов будут работать две недели, после чего их сменит другая группа.

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