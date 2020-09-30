В Симферополе проложены первые километры нового канализационного коллектора

Из-за нехватки воды в кранах горожан течет мутная вода. Фото: Архив "КП".

В Симферополе уже построено почти три километра нового канализационного коллектора глубокого заложения. Из 17 километров проложено 2708 метров туннеля.

- Стоимость объекта 11,5 миллиардов рублей. Начали строительство полтора года назад, сейчас государственную экспертизу уже получили, - сообщил главный инженер ООО «Тоннельгеострой» Андрей Булыгин, слова которого приводит КИА.

Булыгин добавил, что в Крыму проектов такого масштаба еще не было.

Отметим, что канализационный коллектор начнется от Екатерининского сада в Симферополе, пройдет вдоль реки Салгир через Гагаринский парк, ряд улиц Железнодорожного района, вдоль Евпаторийского шоссе и завершится на территории села Укромновское, где буду располагаться очистные сооружения.

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