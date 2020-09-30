В Феодосии строители загадили объект культурного наследия

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В ров, который окружает древнюю Генуэзскую крепость - объект культурного наследия федерального значения - рабочие высыпали строительный мусор.

Как выяснил ForPost, в районе «Карантина» в рамках ФЦП ведутся строительные работы по водоотведению и водоснабжению. Нерадивый подрядчик решил упростить себе задачу и стал избавляться от мусора далеко не отъезжая.

На место выехали специалисты управления муниципального контроля. Они зафиксировали сброс мусора в Генуэзский ров и опросили должностных лиц подрядной организации.

Против них открыто административное производство для привлечения к административной ответственности.

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