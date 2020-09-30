Рекорд осени: Крым принял в сентябре 1 миллион туристов

Этим лето Крым начал принимать туристов на месяц раньше. Фото: Архив "КП".

В сентябре 2020 года Крым принял около 1 миллиона отдыхающих, туристический поток вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщил ТАСС министр курортов республики Вадим Волченко, на 24 сентября полуостров посетило около 4,5 миллиона человек.

- Конечно, беспрецедентно. Это заметно, на самом деле, - отметил Волченко.

По словам министра, в октябре в Крыму также сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев. Однако пока рано говорить о начале первого круглогодичного сезона на полуострове.

- Крым в принципе работает круглый год. А то, что касается наращивания оборотов, для этого есть основания и перспективы, и точно есть для этого потенциал, - добавил Волченко.

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