Евпаторийский турист прославился на весь Крым попыткой дать скале свое имя. Фото: "Подслушано в Судаке"
Крымские пользователи соцсетей нашли себе нового «любимчика» - дядю Веню, туриста из Евпатории. Мужчина прославился попыткой переименовать скалу Собака в Новосветской бухте, прикрепив к ней табличку с собственным именем.
На все возмущения отдыхавших поблизости людей дядя Веня восклицал, что его деятельность – никакой не вандализм, а украшение. Поэтому на протяжении сорока минут продолжал с помощью сверла и долота прикреплять табличку.
Когда блеск солнца скользнул по новому «знаку отличия», мужчина с чувством выполненного долга сообщил:
- Теперь это скала имени меня, пусть все знают!
Но новое имя уголок природы носил недолго – через пару дней табличку сняла бригада лесников.
- После жалоб от жителей города мы узнали об этом случае. Сразу прислали своих сотрудников и демонтировали табличку, - сообщили КП-Крым в «Судакском лесоохотничьем хозяйстве».
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