Впервые за 15 лет: Крым превысил эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Заболевших становится все больше.
Фото: Михаил ПАТЛИС
Впервые за 15 лет республика превысила эпидпорог по заболеваемости гриппом, сообщила глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
- У нас продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. За последние 15 лет в Крыму превышения эпидемических порогов не было никогда, – заявила Пеньковская.
По ее словам, сегодня в Симферополе эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 11% и 17%.
Она напомнила, что на полуострове продолжается иммунизация против гриппа. 63% процента вакцины уже использовано".
Напомним, что минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 90 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4564 случая заболевания ковидом.
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