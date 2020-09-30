Впервые за 15 лет: Крым превысил эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Заболевших становится все больше. Фото: Михаил ПАТЛИС

Впервые за 15 лет республика превысила эпидпорог по заболеваемости гриппом, сообщила глава местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- У нас продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. За последние 15 лет в Крыму превышения эпидемических порогов не было никогда, – заявила Пеньковская.

По ее словам, сегодня в Симферополе эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 11% и 17%.

Она напомнила, что на полуострове продолжается иммунизация против гриппа. 63% процента вакцины уже использовано".

Напомним, что минувшие сутки в Крыму зарегистрировали 90 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии зарегистрировано 4564 случая заболевания ковидом.

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