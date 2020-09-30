За неделю рост заболевамости пневмонией в Крыму составил 34%

Рост пневмоний за неделю составил 34% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост внебольничных пневмоний за неделю в Крыму составил 34%. Об этом сообщила главный санврач региона Наталья Пеньковская.

- Количество пневмоний, вызванных коронавирусом, увеличилось с 12% до 20%, - отметила она. - Еще 10% бактериальные. Остальные не установлены, но мы подразумеваем, что причиной стала новая коронавирусная инфекция.

За неделю госпитализированы с пневмонией 374 человека. Наибольший прирост больных наблюдается в Симферополе - 449 случаев за неделю. Положительная динамика заболеваемости в Алуште, Крансогвардейском и Сакском районах.

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