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Политика

Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

Новым главой ведомства стал главврач больницы им. Семашко
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Александр Остапенко. Фото Александр Остапенко/Facebook

Александр Остапенко. Фото Александр Остапенко/Facebook

Власти Крыма приняли решение уволить главу Минздрава республики Игоря Чемоданова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.

- На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан, - отметил Аксенов.

Игорь Чемоданов, напомним, был главой крымского Минздрава с лета 2019 года.

Отметим, что Остапенко с 2016 года возглавлял больницу имени Семашко в Симферополе. Является заслуженным врачом Республики Крым.

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