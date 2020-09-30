Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

Александр Остапенко. Фото Александр Остапенко/Facebook
Власти Крыма приняли решение уволить главу Минздрава республики Игоря Чемоданова. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях.
- На пост министра здравоохранения Крыма будет назначен Александр Иванович Остапенко. Рассчитываю, что Александр Иванович оправдает ожидания крымчан, - отметил Аксенов.
Игорь Чемоданов, напомним, был главой крымского Минздрава с лета 2019 года.
Отметим, что Остапенко с 2016 года возглавлял больницу имени Семашко в Симферополе. Является заслуженным врачом Республики Крым.
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