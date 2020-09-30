В Крыму скончалось еще 4 COVID-положительных пациента за сутки

Число умерших коронавирусных больных с начала пандемии составило 66 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму за сутки умерло еще 4 COVID-положительных пациента. Таким образом, количество скончавшихся с коронавирусом достигло 66 человек.

Напомним, за сутки новой коронавирусной инфекцией заболело 90 жителей Крыма. Из них 55 обратились к врачу сами, почувствовав себя хуже. 14 нашли среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, еще 17 выявили при скрининге здорового населения.

С начала распространения в Крыму новой коронавирусной инфекции болезнь успешно побороли 2808 человек. В лабораториях за сутки провели 3507 тесто на COVID-19.

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