«Никогда такого не было, и вот опять»: ночной ливень затопил центр Керчи

Ночной ливень затопил Керчь. Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ / ВКонтакте

Эпицентром активности крымских пользователей соцсетей на этот раз стали фотографии и видео бурных потоков воды, бегущих по улицам Керчи. Ушедший под воду центр города из-за ночного ливня – картина любопытная и ошеломительная, но у закоренелых жителей она давно уже вызывает здоровый скепсис.

- Город утонул. Огромные пробки с улицы Войкова по 41-ому маршруту. В сторону центра вообще все стоят, - флегматично отмечает автор затопленных видов из окна автомобиля.

Под постом люди традиционно делятся на несколько лагерей: одни недоумевают, зачем лезть туда, где глубоко; другие негодуют по поводу ливневок, уже который год не справляющихся с такими объемами работ; а третьи материалы очевидцев называют фейком.

- Ливневки, ау?! Вы, где? И снова осень с дождем пришла неожиданно для нас, да? – недоумевает один из комментаторов под постом.

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