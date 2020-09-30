Симферополь за сентябрь дал половину от всех заболевших коронавирусом

Симферополь в лидерах по темпам роста распространения коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В сентябре Симферополь дал половину от всего количества заболевших коронавирусом. Каждый второй случай имеет все признаки ОРВИ.

- Количество очагов растет, тенденция к росту заболеваемости не меняется, - сообщила главный санврач региона Наталья Пеньковская. - Взрывного роста заболеваемости нет, но она продолжает расти.

Так в Симферополе за неделю подтверждено 252 случаев из 592 новых больных COVID-19. На втором месте по динамике заболеваемости Бахчисарайский район, на третьем - Кировский район.

Групповых очагов на территории региона не выявлено. Растет количество положительных тестов среди здоровых лиц — только в одной школе Джанкойского района после одного случая среди учеников при обследовании выявили еще 10 заболевших. Людей с бессимптомной формой вируса становится все меньше.

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