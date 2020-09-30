В Симферополе порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 17%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты крымского отделения Роспотребнадзора фиксируют повышение эпидемиологического порога по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе. В среднем по Крыму он повысился на 11%. Первое место в антирейтинге занял Симферополь – порог превышен на 17%.

- За последние 15 лет в Крыму превышения эпидемических порогов не было никогда. Сезонные эпидемиологические пороги впервые превышены по Крыму в целом на 11% и на 17% этот порог превышен в городе Симферополе, - отметила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская, слова которой приводит Крымская газета.

Она также добавила, что за последние четырнадцать дней увеличилось на треть количество пациентов с внебольничной пневмонией. Больше всего больных с таким диагнозом поступило в медучреждения Симферополя, Алушты, Красногвардейского и Сакского районов.

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