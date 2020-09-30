Крымчанам отказывают в госпитализации с пневмонией — нет мест

Крымчане жалются, что не могут лечь в больницу даже с коронавирусом и пневмонией Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Крыма Серей Аксенов получил за неделю 33 жалобы на неоказание медицинской помощи. Большинство из них касаются отказа в госпитализации — в больницах нет мест.

- Люди жалуются на отказы в госпитализации, вопросы о проведении вакцинации, а также на халатное отношение персонала в медучреждениях, - отметил Аксенов. - У Минздрава достаточно ресурсов, чтобы предпринять шаги и этого не допускать.

Как вопиющий случай глава региона привел в пример обращение крымчанина, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию и коронавирс, но уже восьмой день отказывают в госпитализации — мест нет.

Вместе с тем, в массовых проверках медработников на местах Аксенов не видит смысла. Поскольку, по его мнению, непосредственно в больницах сотрудники добросовестно относятся к своим обязанностям. Речь идет о недоработке должностных лиц.

Напомним, сегодня после заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения новой коронавирусной инфекции министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов лишился своего поста. На эту должность назначен главврач в республиканской больницы им. Семашко Александр Остапенко.

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