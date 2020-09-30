Запрещенный в России меджлис снова заговорил о «марше на Крым»

Запрещенный в России меджлис все еще планирует провести «марш на Крым». Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Несмотря на порушенные коронавирусом планы, идея провести акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» все еще теплится в умах членов запрещенной в России судом экстремистской организации меджлис.

«Торжественное шествие на Крым» должно было состояться 3 мая – как раз в тот день, когда сторонники экс-лидера запрещенного меджлиса Мустафы Джемилева пытались незаконно пересечь границу Крыма с Украиной.

В программу акции ничего нового вносить не стали – планировалось «мирное пересечение» границы. Но коронавирус поломал все планы, и «Марш на Крым» перенесли на неопределенный срок.

Акцию, по словам лидера запрещенного меджлиса Рефата Чубарова, организовали чтобы в Крым вошли не только крымские татары и украинцы, но и известные европейские политики различных международных организаций – ОБСЕ, Совет Европы.

- Как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша. Эта акция обязательно будет проведена, - заявил Чубаров украинским СМИ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50