На Эски-Кермен хотят проложить асфальтированную дорогу для машин

Крымские археологи просят Министерство транспорта республики проложить дорогу и пустить общественный транспорт к древнему пещерному городу Эски-Кермен в Бахчисарайском районе.

- По пешеходному маршруту до Эски-Кермена добираются на УАЗиках. Там нет нормальных дорог. Пещерный город, по факту, недоступен для туристов, - заявил директор Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Алексей Айбабин.

Ученый отмечает, что Эски-Кермен популярен не только у россиян, но и у иностранцев, а значит новая дорога может стать отличным подспорьем для развития туризма в Бахчисарае.

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